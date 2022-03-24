أعلنت وزارة المالية المصرية طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني ( 500 مليون دولار) في بيان يوم الخميس.



وقالت إنها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية في الشرق الأوسط.

وسندات الساموراي هي سندات تستهدف جذب مستثمرين من اليابان، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا للوائح اليابانية.

وتم طرح الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي" وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار" والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، وفقا للوزارة.



وبحسب البيان، يأتي الإصدار ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.



وتسعى مصر إلى جمع حصيلة دولارية من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، لتمويل الإنفاق وسط مخاوف من خروج استثمارات الأجانب منها بسبب التقلبات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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