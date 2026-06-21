واصل الجنيه المصري مكاسبه على خلفية التوصل لاتفاق ينهي الحرب في إيران، وتراجع سعر بيع الدولار في البنوك المحلية تحت مستوى 50 جنيه الأحد.

وقد بلغ سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع. كان الدولار قد وصل سابقا لمستوى قياسي بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

كان الدولار يتداول في نطاق 47 جنيه قبل اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. وقد عانت مصر من تخارج الأموال الساخنة نتيجة الحرب قبل أن تعود استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية للتدفق مجددا مع التهدئة.

ولمواجهة تداعيات الحرب التي قفزت بأسعار النفط عالميا، جمعت مصر التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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