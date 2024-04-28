قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، يوم الأحد، إن إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي للبلد، تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة 50%.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية المنعقد خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري.

لكن الوزيرة لم توضح الفترة الزمنية المحددة التي تراجعت فيها إيرادات القناة بهذه النسبة، وقالت إن عائدات القناة العام الماضي بلغت 10 مليار دولار، وفق ترجمة فورية أوردتها قناة الشرق السعودية للجلسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة المصرية عن انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل الاضطرابات في البحر الأحمر مع استهداف جماعة الحوثي اليمنية السفن بالبحر دعما للفلسطينيين في حرب غزة المندلعة منذ أكتوبر الماضي.

وتسبب ذلك في اضطراب حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن البحري، مع عزوف شركات وسفن الشحن عن سلوك المسار عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتحولها لطريق رأس الرجاء الصالح الأطول للوصول للبحر المتوسط بدلا من القناة.

والمسار عبر قناة السويس، التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط، هو الأسرع لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وقالت وزيرة التخطيط، الأحد أثناء مشاركتها في الجلسة الحوارية، إن الاضطرابات بالبحر الأحمر تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، في فبراير الماضي، إن إيرادات قناة السويس تراجعت ما بين 40% إلى 50% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر. كما تحدث مسؤولون مصريون آخرون سابقا عن انخفاض إيرادات القناة ومنهم رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع وكذلك وزير المالية محمد معيط.

وقال وزير المالية معيط، في فبراير الماضي، إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.

تراجع إيرادات القناة بدأ الحديث عنه رسميا في يناير الماضي فيما كانت الاضطرابات بالبحر الأحمر بدأت في نوفمبر 2023. وفاقم انخفاض عائدات القناة أزمة اقتصادية تواجهها مصر مع معاناة البلد من نقص حاد في السيولة الدولارية، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم - إذ تعتمد مصر على الاستيراد - وإلى تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في السوق الموازية.

وقال صندوق النقد، مطلع أبريل الجاري: "تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية هائلة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. كذلك تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى تراجع إيرادات قناة السويس، والتي تُعد مصدر مهم لتدفقات النقد الأجنبي الوافدة وإيرادات المالية العامة".

وقالت وزيرة التخطيط، خلال حديثها بالجلسة الحوارية الأحد بالسعودية، إن مصر تعرضت لصدمات مستمرة ليس أقلها الحرب في غزة وما يحدث في البحر الأحمر.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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