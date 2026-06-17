واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري، بدعم من التفاؤل بشأن إنهاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فيما تستعد الولايات المتحدة وإيران لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 10:50 صباحا بتوقيت القاهرة الأربعاء، بلغ سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه للبيع. كان الدولار قد وصل سابقا لمستوى قياسي بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

ولمواجهة تداعيات الحرب التي قفزت بأسعار النفط عالميا، جمعت مصر التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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