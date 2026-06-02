باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة مقومة بالدولار، بقيمة 461.5 مليون دولار لأجل عام، أي أعلى من القيمة التي كان طلبها والبالغة 400 مليون دولار، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي الثلاثاء.

ووفق البيانات، يبلغ أجل الإصدار 364 يوم يستحق في 1 يونيو 2027 وبمتوسط عائد 4.2%. وقد تلقى المركزي عروض بقيمة 551.5 مليون دولار.

جاء الإصدار ليحل محل إصدار مستحق بقيمة 485.5 مليون دولار بمتوسط عائد 4.250%.

وتسببت الحرب في إيران في ضغوط على العملة الاجنبية دفعت الدولار لمستويات قياسية وصلت قرب 55 جنيه للدولار، قبل أن يحقق الجنيه مكاسب ويتداول حاليا حول 52 جنيه.

وفي محاولة لدعم مواردها الدولارية لجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية مرتين منذ اندلاع الحرب، وجمعت ملياري دولار عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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