قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، يوم الخميس، إن إيرادات قناة السويس تراجعت على أساس سنوي بنحو 40% خلال الأول من يناير إلى 11 من نفس الشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي مداخلة هاتفية مع فضائية قناة أون المصرية، أضاف ربيع أن حركة عبور السفن في قناة السويس انخفضت بنحو 30% إلى 544 سفينة خلال الأول من يناير إلى 11 من نفس الشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتأتي تصريحات ربيع بعد أن أعلنت عدة شركات إيقاف عمليات شحن الحاويات عبر البحر الأحمر نتيجة تعرض سفنها للاستهداف، وبينها ميرسك وسي إم إس العالميتين.

وتسبب ذلك في اضطراب حركة الملاحة وارتفاع أسعار الشحن البحري، بعدما علقت شركات الشحن خططها لاستئناف عبور البحر الأحمر، وهو مسار رئيسي إلى قناة السويس في مصر، فيما حولت شركات أخرى مسار سفنها لطريق رأس الرجاء الصالح للوصول للبحر المتوسط بدلا من قناة السويس.

وتوفر قناة السويس بين 10 و15 يوم في رحلة السفن مقارنة بطريقة رأس الرجاء الصالح، وفق ربيع.

والمسار عبر قناة السويس، التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط، هو الأسرع لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. ويُستخدم هذا المسار لنقل نحو ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية، وفق وكالة رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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