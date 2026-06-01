سجل سعر الدولار تراجع جديد مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، وسط ترقب لاتفاق أمريكي إيراني يقلل من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي مثلت ضغط على العملة المحلية منذ اندلاعها نهاية فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 2:40 ظهرا الاثنين وهو أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى، بلغ سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 51.9 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع. ولا يزال الدولار تحت مستواه القياسي الذي وصل له سابقا بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الصرف الاثنين نحو 52.07 جنيه منخفضا من 52.4 جنيه في آخر إغلاق قبل إجازة عيد الأضحى.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

ولمواجهة التداعيات، جمعت مصر ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

