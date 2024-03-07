أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وفق بيان الخميس.

وبحسب البيان، تتضمن القواعد كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، للمرة الأولى في السوق المصري، لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

وتتيح "شهادات الكربون" لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه ينتج أكثر من المسموح له. وتتداول هذه الشهادات في عدة دول، وهي عملية تشبه شراء وبيع الأسهم والسندات.

وشمل القرار المتطلبات الخاصة بقيد العقود الآجلة "Forward Contracts" لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأجاز قرار الهيئة، للجهة المالكة أو الممولة لمشروع الخفض التقدم للبورصة بطلب قيد للعقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي ستصدر نتيجة لتنفيذ المشروع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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