وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع يوم الخميس، على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية -التي ينتج عنها انقطاع الكهرباء- خلال شهر رمضان.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن القرار يأتي بهدف التيسير على المواطنين خلال الشهر.

ويُتوقع أن يبدأ شهر رمضان هذا العام في العشرة أيام الثانية من شهر مارس المقبل وسينتهي في أبريل.

وتطبق الحكومة منذ الصيف الماضي خطة لقطع التيار الكهربي في ظل ارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء، ومع استهدافها توجيه الغاز الطبيعي إلى التصدير بدلا من محطات الكهرباء -لحاجتها لعائداته بالعملة الصعبة- وهو ما يتسبب في انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى ساعتين يوميا.

وتوسعت مصر خلال الفترة الماضية في إبرام اتفاقيات لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

للمزيد: مصر توقع اتفاقية مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح باستثمارات 1.5 مليار دولار

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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