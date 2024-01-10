وقعت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، اتفاقية مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بمنطقتين بالجمهورية باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتم توقيع الاتفاقية مع تحالف بقيادة شركة أكوا باور السعودية، ويضم شركة حسن علام للمرافق المصرية.

وتسعى مصر -التي تواجه أزمة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها- إلى جذب الاستثمارات إلى العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة، فيما يعمل البلد، الذي استضاف قمة المناخ كوب 27، على زيادة الإنتاج والاعتماد على الطاقة المتجددة.

تفاصيل المشروع

(وفق البيان)

سيقع المشروع بمنطقتي "خليج السويس" و"جبل الزيت"، وسيكون بسعة 1.1 غيغاوات.

وسيكون المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل التحالف أثناء مرحلة تطوير المشروع على استكمال الدراسات، وتأمين التمويل للمشروع.

وسيسهم المشروع عند اكتماله في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنويا، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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