واصل سعر العملة الأمريكية الارتفاع مقابل الجنيه المصري يوم الأحد، وسط ضبابية المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط المندلعة منذ نهاية فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة، بلغ سعر الدولار عند نحو 52.6 جنيه للشراء و52.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع سعر بيع الدولار الأحد إلى نحو 52.8 جنيه من نحو 52.7 جنيه بالإغلاق السابق.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

وكان الرئيس الأمريكي ألغى مطلع الأسبوع زيارة مبعوثين أمريكيين إلى باكستان لبدء مشاورات غير مباشرة مع إيران بشأن إنهاء الحرب، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لباكستان السبت، التقى خلالها مسؤولين باكستانيين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

