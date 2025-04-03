في عالم مُفكك، تعد مصر مثال بارز على ما تتعرض له الأسواق الناشئة من ضغوط متزايدة لتحسين استخدام الموارد المحلية المحدودة لتحقيق النمو والاستقرار المالي.

ومع تخلي مصر تدريجيا عن اعتمادها الذي طال لعقود على نموذج التنمية القائم على السلع الأساسية، نعتقد أن ميزتها التنافسية طويلة الأجل تكمن في ثلاث خدمات أساسية: السياحة، الخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة.



التركيز على هذه الخدمات الثلاث، ليس هدفه إضعاف دور الصناعات الأخرى التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، مثل: المنسوجات، الزجاج ومواد البناء، لكن على عكس الصناعات الأخرى يمكن للسياحة، الخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة أن تولد تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية ما قد يدعم تمويل الأهداف الاقتصادية الأشمل، إصدار عملة محلية مستقرة، وإعادة بناء احتياطي من النقد الأجنبي مخفف للصدمات.

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(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، تحرير ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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