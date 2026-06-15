باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالجنيه لآجال مختلفة وسط طلب قوي، ضمن مساعي الحكومة لتمويل الموازنة العامة فيما تتواصل الضغوط الناتجة عن حرب إيران والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فسيتم إصدار أذون خزانة بآجال 91 يوم، 182 يوم، 273 يوم و364 يوم بداية من تاريخ الإصدار 16 يونيو الجاري.

وقد تلقى المركزي عروض قوية بقيم أكبر بكثير من المطلوبة في العطاءات للإصدارات قصيرة الأجل بينما تلقى الإصدار لأجل 364 يوم طلبات بقيمة 55.2 مليار جنيه في حين كان المركزي يطلب فيه 70 مليار جنيه وقد وافق على عروض زهيدة بـ 3.5 مليار جنيه فقط.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لمستويات قياسية، فيما تعتمد مصر على استيراد غالبية احتياجاتها، فيما تعرض الجنيه المصري لضغوط جعلت سعر الدولار الأمريكي يقفز تحت وطأة هروب الأموال الساخنة والمخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية.

تفاصيل أكثر من الإصدارات

(وفق بيانات المركزي)

- ستبلغ قيمة الإصدار لمدة 91 يوم نحو 105.7 مليار جنيه وبعائد متوسط 24.149% ويستحق في 15 سبتمبر 2026.

- ستبلغ قيمة الإصدار لمدة 182 يوم نحو 83.5 مليار جنيه وبعائد متوسط 25.659% ويستحق في 15 ديسمبر 2026.

- ستبلغ قيمة الإصدار لمدة 273 يوم نحو 101.6 مليار جنيه وبعائد متوسط 25.196% ويستحق في 16 مارس 2027.

- ستبلغ قيمة الإصدار لمدة 364 يوم نحو 3.5 مليار جنيه وبعائد متوسط 24.588% ويستحق في 15 يونيو 2027.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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