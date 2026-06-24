رفع بنكا الأهلي ومصر - هما أكبر بنكين حكوميين في مصر - أسعار العائد على شهادة ادخار لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت للمرة الثانية منذ اندلاع حرب إيران، ليصبح 17.75% بدورية صرف شهرية بدلا من 17.25%، بداية من الأربعاء، حسب بيانات صادرة عن البنكين.

وأضاف البنكان لنفس الشهادة ذات العائد الثابت دورية صرف ربع سنوية بعائد 17.85%، وفق البيانات.

كان البنكان قد قررا رفع العائد على الشهادة خلال أبريل الماضي، فيما اعتبره محللون إجراء لجذب السيولة من السوق، لتحجيم زيادة أكبر في المعروض النقدي وبالتالي تسارع أكبر لمعدل التضخم.

ودفعت الحرب في إيران لتزايد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وما نتج عنها من زيادة في أسعار منتجات الوقود، إضافة لارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات مع تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وتدفع الضغوط التضخمية البنوك المركزية لتبني سياسة نقدية تشددية أكثر بعد أن كانت بدأت تيسير نقدي لدعم النمو. وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، عند 19.00% و20.00% للإيداع والإقراض على التوالي، فيما يترقب اجتماعه المقبل في 9 يوليو.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا