* تم التحديث بتأكيد الديوان الأميري القطري

سيزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قطر الثلاثاء، بدعوة من أمير قطر، بحسب مصادر تحدثت لزاوية عربي بشرط عدم ذكر اسمها، لبحث عدة ملفات منها اتفاقات اقتصادية واستثمارية فى مصر.

وأعلن الديوان الأميري في قطر مساء الاثنين عن الزيارة.

وهذه أول زيارة للسيسي للدوحة بعد اتفاق المصالحة الذي عقدته مصر وعدة دول خليجية مع قطر العام الماضي والذي أنهى مقاطعة بين مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة دام نحو 4 سنوات.

وتعهدت قطر في مارس الماضي بضخ 5 مليار دولار استثمارات في مصر والتي تأثر اقتصادها بسبب الحرب في أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة عالميا والتي ساهمت في خروج الكثير من أموال المستثمرين الأجانب من البلد.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مصر يونيو الماضي في زيارة هي الأولى له منذ نحو 7 سنوات.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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