انخفض عجز الموازنة في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.9% وفقا لبيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء.

وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة (يوليو 2021 إلى مارس 2022) بنسبة 12.8%، فيما حققت الموازنة فائضا أوليا (بدون احتساب تكلفة الفوائد).

وتتوقع مصر خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية كاملة إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.

كما تستهدف مصر وضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بنحو 10 مليار دولار سنويا لمدة 4 سنوات، وطرح شركات تابعة للجيش في البورصة خلال العام الجاري، وفقا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء.

للمزيد: السيسي: مصر تستهدف 10 مليار دولار شراكات للقطاع الخاص في أصول الدولة

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا