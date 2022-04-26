أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج يهدف لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بنحو 10 مليار دولار سنويا لمدة 4 سنوات.

وجاء كلام السيسي - الذي نقله التلفزيون المصري ووكالة الأنباء الرسمية - أثناء حفل إفطار الثلاثاء والذي أعلن فيه عن تكليفه للحكومة أيضا بوضع خطة عمل اقتصادية تهدف لخفض حجم الدين وعجز الموازنة وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية 2022.

وقال السيسي انه وجه الحكومة أيضا بالبدء في طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل عن هذه الخطط.