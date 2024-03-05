تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر فبراير الماضي، إلى 7.5% من 7.8% في يناير2024، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الثلاثاء.

وتعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال فبراير على أساس سنوي بنسبة 10.2%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 10%، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بـ 10.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2% في فبراير متباطئ من 0.6% خلال شهر يناير الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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