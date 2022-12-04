تم تصحيح تعريف البنك المركزي الشعبي

يعتزم المغرب استثمار حوالي 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لزيادة انتاج الفوسفات باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج تابع لمجموعة "المجمع الشريف للفوسفاط" (OCP).

وقال القصر الملكي المغربي، في بيان يوم السبت إن الحكومة المغربية وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة "OCP" لتطوير البرنامج الذي يغطي الفترة بين 2023 و2027، ومن المتوقع أن يستحدث 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويهدف برنامج مجمع الشريف للفوسفاط إلى تزويد جميع منشآت المجموعة الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول عام 2027.

كما سيعزز من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040.

ويعد الفوسفات أحد دعائم الاقتصاد المغربي حيث يستحوذ على أكثر من 70 % من المخزون العالمي.

ويتوقع المغرب أن يسجل أرباح بحوالى 35 مليار درهم من انتاج الاسمدة بنهاية عام 2022، أي أكثر من ضعف أرباح العام الماضي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن توقعات وزارة الاقتصاد المغربية.

وتعد مجموعة مجمع الشريف للفوسفاط، التي تأسست سنة 1920، من أكبر الشركات المغربية وتمتلك عدّة مناجم لاستخراج الفوسفات وتشغل الشركة أكثر من 20 ألف شخص.

وتمتلك الدولة المغربية 95% من مجمع الشريف للفوسفاط و 5% لصناديق استثمارية تابعة للبنك المركزي الشعبي .

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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