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واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في شهر أبريل الماضي تراجعه للشهر الـ 41 على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ مع تراجع الضغوط التضخمية.

وسجل مؤشر مديري المشتريات، الصادر يوم الأربعاء عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، 47.4 نقطة في أبريل منخفضا من 47.6 نقطة سجلها في مارس.

وبذلك تكون قراءة المؤشر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الـ 41 على التوالي، وهو ما يشير إلى استمرار انكماش القطاع.

تفاصيل قراءة المؤشر

قال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد S&P Global Market Intelligence، في تقرير المؤشر الصادر الأربعاء: "لا تزال ظروف الأعمال صعبة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر".

جاء انخفاض أداء القطاع في شهر أبريل بسبب تراجع الطلبات الجديدة نتيجة ضعف الطلب وارتفاع الأسعار وأسعار الصرف المتقلبة.

ويشهد سعر الصرف في مصر بالسوقين الرسمية والموازية تحركات يومية منذ أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، ليتحدد السعر وفق آليات السوق.

وقال سميث إن قرار تحرير سعر الصرف -وسياسات أخرى خلال الشهرين الماضيين- لم يكن له حتى الآن "تأثير كبير على النشاط التجاري"، لكنه أدى إلى تباطؤ في زيادة تكلفة الشراء مع انحسار الاختلال المحلي بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.

وواصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر خفض نشاطها الشرائي في أبريل الماضي، وهو توجه مستمر منذ بداية عام 2022.

وتراجعت بشكل كبير ضغوط التضخم على شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مع تباطؤ ارتفاع أسعار المشتريات، وهو ما أدى إلى انخفاض المعدل الإجمالي لتضخم تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2021.

وشهد شهر أبريل تراجع آخر في التوظيف لدى شركات القطاع مع غياب الضغط على القدرات الإنتاجية، لكن الشركات رفعت أجور الموظفين بسبب ضغوط تكاليف المعيشة، وإن كان بأبطأ معدل منذ ثلاثة أشهر.

وأبدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر ثقة أكبر تجاه توقعات النشاط في العام المقبل، ووصل مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته منذ ستة أشهر، مما يعكس التطلعات إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن توافر المواد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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