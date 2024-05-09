واصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر تحركاته يوم الخميس في السوقين الرسمية والموازية.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الخميس بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية نحو 47.9 جنيه مرتفعا بشكل طفيف عن متوسط يوم الأربعاء، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فقد تراجع الخميس بحلول التوقيت نفسه إلى ما بين 47.3 و47.4 جنيه من نطاق بين 47.5 و47.6 جنيه أغلق عنده يوم الأربعاء، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.



تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو الجاري بعدما تلقت الدفعة الأولى من الصفقة سابقا.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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