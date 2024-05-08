بدأت شركة الدار العقارية الإماراتية بيع صكوك خضراء لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وفق ما أوردته رويترز عن وثيقة مصرفية يوم الأربعاء.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

ووفق رويترز، تم اصدار الصكوك عند 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أقل من السعر الاسترشادي الذي حددته الشركة سابقا والذي بلغ 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتلقى الطرح طلبات بأكثر من 1.9 مليار دولار، وفق الوكالة. وتُستخدم الصكوك الخضراء، وهي أدوات دين إسلامية، لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة.

وكانت الشركة عينت بنوك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد و أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورجان ستانلي لترتيب الطرح.

وستستخدم عائدات بيع الصكوك الخضراء لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.

وتعمل الدار العقارية، التي تأسست عام 2005، في تطوير، إدارة، واستثمار العقارات في أبوظبي. وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار، هي ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، 25 % في الدار العقارية فيما تمتلك الشركة العالمية القابضة 26 %، وفق رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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