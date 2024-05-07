تعتزم شركة الدار العقارية الإماراتية، طرح صكوك خضراء بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، وفق ما أوردته رويترز الثلاثاء عن وثيقة مصرفية.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وتُستخدم الصكوك الخضراء، وهي أدوات دين إسلامية، لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة.

وتأسست الدار العقارية عام 2005 وتعمل في تطوير، إدارة، واستثمار العقارات في أبوظبي. ومن أبرز مشروعاتها مبنى HQ على شاطئ الراحة بأبوظبي، ومشروع أبراج البوابة على جزيرة الريم بأبوظبي، وحلبة سباقات السيارات الفورمولا 1 في جزيرة ياس بأبوظبي.

تفاصيل الإصدار

حسب الوثيقة، عينت الشركة بنوك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد و أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورجان ستانلي لترتيب الطرح.

وستعقد البنوك اجتماعات للمستثمرين العالميين في 7 من مايو قبل طرح الصكوك الخضراء، وفق الوثيقة.

والحجم القياسي المتعارف عليه، حسب رويترز، يعني أن الإصدار لن يقل عن 500 مليون دولار.

ووفق الوكالة، ستستخدم عائدات بيع الصكوك الخضراء لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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