تلقى اكتتاب هيئة مياه وكهرباء دبي "ديوا" طلبات بقيمة 315 مليار درهم ( 86 مليار دولار) بعد انتهاء اكتتاب جميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين، بحسب ما أعلنه مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي.

وقال إن الاكتتاب تم على 9 مليار سهم بقيمة 22.3 مليار درهم ( 6 مليار دولار)، فيما يقترب تقييم الشركة من 124 مليار درهم (33.8 مليار دولار).

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ2.48 درهم للسهم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للإمارات.

وتحتفظ حكومة دبي بملكية 82% من الهيئة بعد الاكتتاب.

وأوضح محمد، في تغريدة عبر تويتر، يوم الأربعاء، أن الطلبات جاءت عبر مشاركة أغلب الصناديق السيادية والخاصة العالمية ومشاركة 65 ألف من المستثمرين الأفراد.

الإقبال الكبير على الاكتتاب "جعله ثاني أكبر إدراج في المنطقة [وهو] تصويت ثقة عالمي على اقتصادنا ونقطة تحول إيجابية في أسواقنا المالية." وفقا لتغريدة محمد، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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