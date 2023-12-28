ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 8.3% في الربع الثاني من العام الحالي، بحسب بيانات صدرت عن هيئة الإحصاء السعودية يوم الخميس.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديات خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 16.3% من 15.7% خلال الربع السابق، فيما استقر معدل البطالة بين السعوديين من الذكور خلال الربع الثالث من العام عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.

وبدأت المملكة منذ سنوات في سعودة الوظائف في مختلف القطاعات بشكل تدريجي بهدف زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل الذي يستحوذ الأجانب على نسبة مرتفعة من الوظائف فيه. ويرى مراقبون أن "سعودة" الوظائف تحتاج لتعليم وتأهيل قد يستغرق بعض الوقت.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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