سجلت عُمان فائض في الميزانية بلغ نحو 830 مليون ريال عُماني (2.15 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2023، محققة بذلك تراجع عن فائض بـ 1.2 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية يوم الاثنين عن بيان لوزارة المالية.

وتراجعت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أكتوبر 2023 إلى 9.8 مليار ريال مقارنة بـ 11.862 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغ صافي إيرادات عُمان النفطية حتى نهاية أكتوبر الماضي 5.446 مليار ريال بتراجع نسبته 12% عن 6.193 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2022.

وتطبق عُمان وهي إحدى دول تحالف أوبك بلس سياسة خفض الإنتاج التي اعتمدتها المجموعة وعُمان هي من الدول التي أعلنت عن خفض طوعي إضافي للإنتاج في آخر اجتماع لدول أوبك بلس في 30 نوفمبر.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 8.970 مليار ريال، بانخفاض نسبته 16% عن الإنفاق الفعلي للفترة نفسها من العام 2022، بحسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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