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قررت السعودية ودول أخرى، تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط، بعد اجتماع مجموعة أوبك بلس المصدرة للبترول الذي انعقد عبر الفيديو يوم الخميس لمناقشة سياسة الإنتاج للعام 2024.

ولم يذكر بيان أصدرته أوبك مستويات إنتاج جديدة للدول باستثناء لثلاثة دول إفريقية هي أنغولا ونيجيريا وكونغو للعام 2024.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن مجموعة أوبك بلس وافقت على تخفيضات طوعية تقترب من 2 مليون برميل يوميا من مطلع العام المقبل.

السعودية

مددت السعودية الخفض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الخميس.

وقال المصدر للوكالة السعودية إن تمديد خفض الإنتاج لدعم استقرار السوق و"بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس". وسيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024.

وقال المصدر - حسب واس - إنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيا وفقا لظروف السوق.

وهذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

الجزائر وعُمان والكويت

تعتزم الجزائر خفض إنتاجها طوعي بمقدار 51 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام 2024 ليصل إنتاجها المستهدف إلى 908 الف برميل يوميا، بحسب ما أوردته رويترز عن بيان.

وأعلنت سلطنة عُمان أنها ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام، بداية من يناير المقبل إلى نهاية شهر مارس 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

وقالت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، إن هذا الخفض يضاف للخفض الطوعي السابق البالغ 40 ألف برميل يوميا، والذي يستمر حتى ديسمبر 2024.

وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن بلاده ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى مارس 2024.

وسيبلغ إنتاج الكويت 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024. وهذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه الكويت في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

كما أعلنت روسيا خفض طوعي بإجمالي 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2024، وستطبق كازاخستان خفض طوعي بـ 82 ألف برميل يوميا بالربع الأول من 2024، حسب رويترز.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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