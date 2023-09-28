انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 8.5% في الربع الاول من العام الحالي، بحسب بيانات صدرت عن هيئة الإحصاء السعودية يوم الخميس.

وتراجع معدل البطالة بين السعوديات خلال الربع الثاني من العام إلى 15.7% من 16.1% خلال الربع السابق فيما استقر معدل البطالة بين السعوديين من الذكور خلال الربع الثاني من العام عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.

وبدأت المملكة منذ سنوات في سعودة الوظائف في مختلف القطاعات بشكل تدريجي بهدف زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل الذي يستحوذ الأجانب على نسبة مرتفعة من الوظائف فيه. ويرى مراقبون أن "سعودة" الوظائف تحتاج لتعليم وتأهيل قد يستغرق بعض الوقت.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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