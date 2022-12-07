ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في نوفمبر الماضي بنسبة 6.8% على أساس سنوي.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لتسجل 223.985 مليار ريال ( 61.5 مليار دولار)، وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية عن المصرف المركزي الأربعاء.

وارتفعت الاحتياطات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي بنحو 13.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر إلى 166.1 مليار ريال، حسب البيانات.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، والذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ"الاحتياطيات الدولية".

وقد انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.3 مليار ريال إلى 17.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر العام الماضي.

بينما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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