قال المدير العام لبورصة الدار البيضاء طارق الصنهاجي، في مقابلة مع زاوية عربي، الاثنين، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، الذي انعقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، إن عام 2024 سيشهد أول تداول على سوق للمشتقات المالية بالبورصة سيتم إطلاقه في شهر نوفمبر من العام الجاري، متوقعا أن يكون له تأثير قوي على البورصة وأن يمثل حافز جديد لمزيد من السيولة، فيما يسعى المغرب لتعزيز دور سوق الأسهم في تمويل الاقتصاد.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: مريم عبدالغني وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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