تحدث أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في مقابلة مع زاوية عربي، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، الذي انعقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، عن خطط تطوير السوق وجذب الشركات للطرح أو الإدراج المباشر، وآخر التطورات بشأن سوق المشتقات.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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