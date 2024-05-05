تخطط شركة مبادلة كابيتال، المملوكة لصندوق سيادي لأبوظبي هو "مبادلة للاستثمار"، لاستثمار نحو 13.5 مليار دولار في مشروع كبير للوقود الحيوي في البرازيل على مدار العشر سنوات المقبلة، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

ومبادلة كابيتال هي شركة لإدارة الأصول تأسست عام 2011، وتدير أربعة مجالات أعمال تتضمن الاستثمارات الخاصة، والشركات الناشئة، والحلول البديلة، بالإضافة إلى أنشطة استثمارية تركز على البرازيل، وتقدر أصولها واستثماراتها الحالية بحوالي 20 مليار دولار، وفق الموقع الإلكتروني لمبادلة.

ويأتي استثمار مبادلة كابيتال المزمع في الوقود الحيوي في البرازيل في ما تزيد الشركة رهانها على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وذلك ضمن خطط توسع لمبادلة تتضمن إنشاء بورصة جديدة.

ما تفاصيل الاستثمارات؟

قال أوسكار فالغرين رئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال، في مقابلة مع فاينانشال تايمز نُشرت يوم الأحد، إن استثمار الشركة المزمع في الوقود الحيوي بالبرازيل يتضمن إنتاج الديزل المتجدد وكيروسين "مستدام" للطائرات باستخدام مواد نباتية غير غذائية بشكل رئيسي.

وسيكون مشروع مبادلة كابيتال للطاقة الحيوية بالبرازيل عبر شركتها للطاقة "Acelen" وذلك على خمس وحدات تبلغ استثمارات كل منها 2.7 مليار دولار، يتوقع أن يبدأ الإنتاج من أولاها بحلول نهاية عام 2026.

وستتكون كل وحدة من مصفاة للوقود الحيوي بقدرة معالجة تبلغ 20 ألف برميل من الوقود يوميا.

ووفق فالغرين يتضمن المشروع أيضا تحويل مصفاة نفط موجودة في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل تم الاستحواذ عليها في عام 2021 من شركة بتروبراس الحكومية.

ومن المقرر تمويل الاستثمارات المتوقع أن تبلغ 13.5 مليار دولار من خلال مزيج عن طريق الأسهم والاقتراض على مدار فترة زمنية تتراوح من خمس إلى عشر سنوات.

وسيعتمد مشروع مبادلة كابيتال في الطاقة الحيوية بالبرازيل على استثماراتها في البلد البالغة 6 مليار دولار، والتي تمثل نحو ربع محفظتها العالمية، ويأتي ثلثا رأسمالها في البرازيل من مستثمرين خارجيين والباقي من شركتها الأم "مبادلة للاستثمار"، بحسب فاينانشال تايمز.

وبالإضافة إلى إدارة استثماراتها الخاصة، تدير مبادلة كابيتال استثمارات نيابة عن جهات ومؤسسات استثمارية أخرى، ويشمل ذلك صندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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