قررت مجموعة الشايع الكويتية غلق 60 من متاجرها في مصر والاستغناء عن 375 موظف بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفق ما أوردته مجلة فوربس الشرق الأوسط عن متحدث باسم المجموعة.

ويأتي قرار تقليص المجموعة لعملياتها في مصر بسبب الوضع الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بحسب المتحدث.

وتواجه مصر أزمة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية.

والخميس، تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر 60 جنيه للدولار، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر 2022.

ومجموعة الشايع، التي تأسست في الكويت عام 1890، هي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

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(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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