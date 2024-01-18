تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر 60 جنيه للدولار، وفق متعاملين بالسوق الخميس، في استمرار لتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

وفي السوق الموازي سجل الدولار أكثر من 60 جنيه للبيع وفوق 59 جنيه للشراء، وفق متعاملين من خارج مصر. بينما للمتداولين في السوق الموازي من داخل البلاد يتداول الدولار بحد أدنى 60 جنيه للدولار في حالة تنفيذ العملية على رقم صغير مثل ألف دولار. ويرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء داخل مصر إلى حدود 61 جنيه للدولار مع زيادة المبلغ.

ويأتي هذا فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر 2022.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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