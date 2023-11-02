ثبت البنك المركزي العُماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية عند 6%، بحسب ما أعلنه البنك الأربعاء.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة هذا العام ليوافق التوقعات.

وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتبع قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة.

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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