قال صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي في الإمارات "قوي" مدفوعا بالنشاط المحلي خاصة السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية، وإن التضخم في البلد الخليجي النفطي لا يزال تحت السيطرة.

وتوقع الصندوق، في بيان، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنحو 4% في عام 2024، وأن يظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند مستوى قريب من 2%.

ومعدل النمو الذي توقعه صندوق النقد لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري أقل من توقعات مصرف الإمارات المركزي، إذ أن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 4.2% في 2024.

كما توقع صندوق النقد ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الإمارات هذا العام، بدعم من عدة عوامل منها ارتفاع إنتاج النفط الخام نتيجة زيادة حصة الإمارات في إنتاج تحالف أوبك بلس (مجموعة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها).

ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال عام 2024 بنسبة 2.9%.

وقال صندوق النقد، في بيانه الاثنين، إنه تم في الإمارات احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة حتى الآن، وإن السلطات الإماراتية قدمت استجابة سريعة لمعالجة تأثيرات الفيضانات الأخيرة بالبلد.

وشهدت الإمارات الشهر الماضي هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، ووصفها المركز الوطني للأرصاد بأنها "حدث استثنائي"، وتسبب ذلك في اضطراب حركة الطيران حينها، وتجددت الأمطار بداية مايو لكن بمستويات أخف.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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