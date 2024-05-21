باعت قطر سندات خضراء بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار مقسمة على شريحتين، لآجال 5 و10 سنوات، وفق ما أوردته رويترز الثلاثاء عن خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وتسعى قطر في إطار رؤيتها 2030 إلى لعب دور في التخفيف من آثار تغير المناخ خاصة إقليميا، في وقت يزداد فيه اهتمام العالم بقضية تغير المناخ في ظل تداعيات -كان بعضها كارثي- شهدتها بلدان.

ويناير الماضي، قال وزير المالية القطري علي الكواري، في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ، إن قطر -وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم- متهيئة لبيع أول سندات خضراء "قريبا جدا".

ولا تسعى قطر، وفق الكواري، من وراء هذا الإصدار جمع تمويل بل إنه سيكون بالأساس لبعث رسالة قوية بشأن الحاجة لمكافحة تغير المناخ.

ورغم ذلك، فقد شحنت قطر خلال عام 2023 أكثر من 75 مليون طن من الوقود، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز.

والغاز الطبيعي هو من الوقود الأحفوري الذي يساهم حرقه بشكل أساسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

وتبنت قمة المناخ (كوب 28)، التي استضافتها الإمارات نهاية عام 2023، اتفاق يمهد الطريق إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

تفاصيل الإصدار

(بحسب رويترز)

- سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار بعائد 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

- سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 40 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

- يعتبر هذا أول إصدار للدّين الخارجي لقطر منذ 4 سنوات.

- سيتم تخصيص حصيلة الإصدار لتمويل المشروعات الخضراء المؤهلة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا