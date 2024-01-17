قال وزير المالية القطري علي الكواري، لتلفزيون بلومبرغ يوم الأربعاء، إن قطر -وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم- جاهزة لبيع أول سندات خضراء "قريبا جدا"، وذلك في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأضاف الوزير أن قطر لا تسعى من هذا الإصدار وراء جمع تمويل بل إنه سيكون بالأساس لبعث رسالة قوية بشأن الحاجة لمكافحة تغير المناخ. وقال: "مستعدون للقيام بذلك قريبا جدا".

وتسعى قطر في إطار رؤيتها 2030 إلى لعب دور في التخفيف من آثار تغير المناخ خاصة إقليميا، في وقت يزداد فيه اهتمام العالم بقضية تغير المناخ في ظل تداعيات -كان بعضها كارثي- شهدتها بلدان.

ورغم ذلك، فقد شحنت قطر خلال عام 2023 أكثر من 75 مليون طن من الوقود، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز.

والغاز الطبيعي هو من الوقود الأحفوري الذي يساهم حرقه بشكل أساسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

وتبنت قمة المناخ (كوب 28)، التي استضافتها الإمارات نهاية عام 2023، اتفاق يمهد الطريق إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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