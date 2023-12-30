نما الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2% بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية السبت، عن ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.

وعُمان هي دولة مصدرة للنفط والغاز، واستفادت خلال العام الماضي من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من عقوبات فرضها الغرب على صادرات الطاقة الروسية، فيما تركز على تنمية القطاع غير النفطي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق البيانات التي أوردتها الوكالة، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5% لتمثل نحو 34.3% من إجمالي الناتج المحلي، مع تراجع إنتاج النفط بنسبة 0.9%.

أما الأنشطة غير النفطية فنمت بوتيرة أعلى وبنسبة 2.7% بما يمثل 68.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب البيانات.

وقال المعولي، إن هناك توقعات بمواصلة نمو الاقتصاد العُماني في 2024 "من خلال مواصلة انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية واستمرار تبني سياسات اقتصادية محفزة والعمل على التحسينِ المُستمر في الإجراءات والتشريعات الاقتصادية المختلفة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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