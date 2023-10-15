سجل معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي 1.7% متراجعا من 2% في أغسطس، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة يوم الأحد.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة تضخم عالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2023 في السعودية 2.5%، وهو متوسط المعدل نفسه المسجل خلال عام 2022، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن الصندوق الأسبوع الماضي.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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