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بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2% خلال شهر أغسطس الماضي٬ متراجع من 2.3% في يوليو، وفقا لبيانات صدرت يوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأرجعت الهيئة الحكومية في بيان معدل التضخم المسجل في أغسطس إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.4%.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.

وعلى أساس شهري٬ قالت الهيئة إنه "مقارنة بشهر يوليو٬ ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا وطفيفة في أغسطس 2023".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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