ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 1.2% على أساس سنوي، وفق بيانات تقديرية صدرت عن هيئة التخطيط والإحصاء القطرية يوم الخميس.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز والبترول بعد توجه أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 177.33 مليار ريال (48.71 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023 مقابل تقديرات الربع الثالث من العام 2022 المراجعة التي بلغت 175.20 مليار ريال.

وكانت قطر قد سجلت فائض في الموازنة بنحو 1.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 43.1 مليار ريال فيما تم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وفق ما أوردته وكالة الانباء القطرية عن وزارة المالية مارس الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل ثابت خلال العام الحالي والمقبل عند 2% ارتفاعا من 1.6% العام الماضي، بحسب تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي صدر عن الصندوق الشهر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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