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رفع صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى 3.2% من 3.1% في توقعاته في يناير الماضي، فيما أبقى على النمو المتوقع لعام 2025 عند 3.2% دون تغيير.

وقال الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي أبدى "صلابة مدهشة"، برغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية بهدف استعادة استقرار الأسعار.

وتوقع تراجع التضخم الكلي العالمي باطراد، من متوسط 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، وقال إنه من المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجع بشكل أكثر تدرجا.

وقال إن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأضاف أنه مع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نمو مطرد، مخالفا بذلك التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي.

وأشار إلى أن وتيرة النمو العالمي تظل بطيئة حسب المعايير التاريخية، نتيجة معايير منها تكاليف الاقتراض المرتفعة، والآثار الأطول أمدا الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، وضعف نمو الإنتاجية.

وقال إن المخاطر المحيطة بآفاق النمو العالمي "متوازنة" بوجه عام في الوقت الراهن.

وأوضح أن التطورات سلبية التأثير على الاقتصاد العالمي تشمل ارتفاع توقعات أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الأصول نتيجة إلى زيادات جديدة في الأسعار تنجم عن التوترات الجيوسياسية بما فيها تلك الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل، إلى جانب التضخم الأساسي المستمر حيث لا تزال أسواق العمل تعاني من نقص العمالة.

توقعات الشرق الأوسط

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 إلى 2.7% من 2.9% في توقعات يناير، وأبقى على النمو المتوقع لعام 2025 عند 4.2% دون تغيير، وذلك مقارنة بـ 1.9% في عام 2023.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 بواقع 0.1% لتصبح 2.6%، فيما رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة لعام 2025 بواقع 0.5% إلى 6%.

أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو اقتصاد مصر في عام 2024 عند 3% دون تغيير، فيما خفض توقعاته لعام 2025 إلى 4.4% من 4.7% سابقا.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% في عام 2024 من 3.4% في العام الماضي، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2% في 2025.

وتوقع أيضا أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل ثابت خلال العام الحالي والمقبل عند 2% ارتفاعا من 1.6% العام الماضي.

وبالنسبة للعراق، توقع الصندوق أن يتحول الاقتصاد العراقي إلى مسار النمو في 2024 من انكماش 2.2% سجله العام الماضي، لينمو العام الجاري بنسبة 1.4% على أن يرتفع معدل النمو بشكل كبير العام المقبل ليصل إلى 5.3%.

وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن انكماش الاقتصاد الكويتي سيتراجع في 2024 إلى 1.4% من 2.2% خلال العام الماضي، على أن يعود الاقتصاد إلى مسار النمو في عام 2025 بمعدل 3.8%.

وبالنسبة لتونس، توقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو اقتصاد البلد 1.9% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 1.8% في 2025.

وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن نمو اقتصاد الجزائر سيتباطأ في 2024 إلى 3.8% من 4.2% العام الماضي، وسيبلغ 3.1% في 2025.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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