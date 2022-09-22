رفع البنك المركزي العُماني يوم الخميس، أسعار الفائدة بنسبة 0.75% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الخامسة هذا العام، في محاولة لكبح جماح التضخم.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس على موقعها على تويتر، أن "البنك المركزي العُماني يقوم بدءا من اليوم بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.75%".

وتبعت بنوك خليجية قرار الفيدرالي بسبب ربط معظم عملاتها بالدولار.

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كذلك قرر البنك المركزي النرويجي رفع أسعار الفائدة 0.5% لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2011، بحسب قناة الشرق.

ورفع كذلك البنك المركزي السويسري الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى 0.5% عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حسب قناة الشرق أيضا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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