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تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية بنحو 73.2% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا 22 مليار ريال سعودي (5.86 مليار دولار) مقارنة بـ 82 مليار ريال في يوليو 2022، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفضت الصادرات السلعية في يوليو إلى 91.3 مليار ريال مقابل 140.1 مليار ريال في يوليو 2022 نتيجة تراجع الصادرات البترولية بنسبة 37.9% إلى 70.1 مليار ريال.

وانخفضت أيضا الصادرات غير البترولية بما فيها إعادة التصدير في يوليو بـ 22.1% على أساس سنوي لتبلغ 21.1 مليار ريال.

أما الواردات، فارتفعت في يوليو بنحو 19.7% على أساس سنوي وبلغت قيمتها 68.9 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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