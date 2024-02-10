تراجع فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر الماضي بنحو 27% على أساس سنوي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم السبت.

ووفقا للبيانات، سجل الميزان التجاري فائض في نهاية نوفمبر 2023، بنحو 6.99 مليار ريال عماني (18.2 مليار دولار) مقارنة مع فائض بنحو 9.59 مليار ريال في نفس الفترة من 2022.

تسعى سلطنة عُمان - وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في أوبك بلس - لتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، واستفادت من ارتفاع الأسعار العالمية، والطلب الأوروبي على غاز بديل للغاز الروسي عقب الحرب على أوكرانيا في 2022.

وتراجعت الصادرات السلعية للسلطنة خلال الفترة بنحو 11.5% إلى 20.6 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي من 23.3 مليار ريال خلال الفترة المقارنة في 2022.

أما الواردات فتراجعت بشكل هامشي لتسجل في نهاية نوفمبر الماضي 13.6 مليار ريال مقارنة بـ 13.7 مليار ريال، في نفس الفترة العام السابق.

وتراجعت الصادرات من النفط والغاز، لتسجل 12.5 مليار ريال، من 15.2 مليار ريال، في الفترة المقارنة، حسب البيانات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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