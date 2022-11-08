تفاقمت خسائر شركة مجموعة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، لعدة عوامل بينها ارتفاع سعر الفائدة على الديون، وتراجع الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة المرسلة لبورصة السعودية، الثلاثاء، ارتفعت صافي خسائر الشركة الفصلية بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 26.6% لتصل إلى 219 مليون ريال ( 58.4 مليون دولار) في نهاية الربع الثالث، مقارنة بخسائر بقيمة 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار) في نفس الربع من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر (يوليو - سبتمبر) بنسبة 27.9% لتسجل 62 مليون ريال مقابل 86 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفعت الخسائر 15% على أساس سنوي، لتصل بنهاية سبتمبر إلى 627 مليون ريال، مع تراجع الإيرادات 12% إلى 227 مليون ريال خلال الفترة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 4 مليار ريال، 35.9% من رأس المال.

نبذة عن الشركة

(وفقا لبيانات البورصة)

تعمل الشركة التي تأسست في 2006، وهو ذات العام الذي أدرجت فيه ببورصة تداول، في تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر. ويمتلك الصندوق السيادي السعودي 25% منها وتدار من قبل شركة إعمار العقارية التي مقرها دبي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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