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نقلت قناة الإخبارية السعودية لقطات لتوقيع اتفاقية مشتركة بين السعودية والهند، خلال زيارة رسمية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للهند، الاثنين.

وبدأ بن سلمان، زيارة للهند، بعد أن شارك في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند هذا الأسبوع. والسعودية عضو في G20.

يأتي التعاون في وقت يسعى تجمع بريكس - الذي يضم الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا - لتوسعة التجمع الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد العالمي، ودعا 6 دول بالفعل للانضمام وهي السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

وحسبما نقلت القناة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) عقد بن سلمان جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ووفقا لما نقلته القناة وقع البلدان نحو 20 مذكرة تفاهم، كما يُتوقع أن يتم توقيع حوالي 40 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي - الهندي.

وتعمل في السعودية أكثر من 400 شركة، وفي المقابل تعمل نحو 40 شركة سعودية بالهند، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية للهند نحو 30.5 مليار ريال خلال العام الماضي، والواردات غير النفطية للسعودية من الهند نحو 34.5 مليار ريال، حسب الوكالة.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، توقيع برنامج عمل مشترك مع هيئة "استثمر في الهند" الحكومية لتعزيز التعاون الاستثماري الثنائي.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر إكس، إن ذلك سيتم من خلال تبادل الأفكار الاستثمارية، والتعاون في معالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتنظيم الفعاليات المشتركة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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