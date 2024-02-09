تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر يناير الماضي مدفوعا بتراجع نمو الطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الجمعة، إلى 56.6 نقطة في يناير الماضي مقابل 57.7 نقطة في ديسمبر.

ورغم الانخفاض لا يزال المؤشر يشير إلى استمرار تحسن النشاط التجاري في الإمارة الخليجية، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط لكنها تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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