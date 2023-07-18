وقعت السعودية وتركيا عدد من الاتفاقيات في قطاعات تشمل الطاقة والاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الاثنين، جولة خليجية استهلها بالمملكة العربية السعودية قبل أن ينتقل إلى قطر والإمارات العربية المتحدة.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإردوغان جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائي تلاه مراسم توقيع الاتفاقيات الثنائية بحضور بن سلمان وإردوغان وهي:

- مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومتين في مجال الطاقة.

- التعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.

- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

- عقدان مع شركة بايكر التركية للتكنولوجيا.

وبحسب تغريدة له يوم الثلاثاء على تويتر، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن وزارة الدفاع السعودية وقعت العقدين مع شركة بايكر التركية لشراء طائرات مسيرة بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

تشهد العلاقات التركية الخليجية تحسن مستمر خلال الفترة الأخيرة، في ظل مساعي الرئيس التركي إلى الحصول على دعم خليجي للنهوض باقتصاد بلاده.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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